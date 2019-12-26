بالصور.. انتصار السيسي:«أبهروني في ديارنا»

26 ديسمبر 2019 - 06:59 م

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، صورًا من جانب زيارتها لأسر مصر المنتجة «ديارنا»، معبرة عن سعادتها اليوم لوجودها في معرض (ديارنا) تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن «المعرض يعد فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة».

وكتبت انتصار السيسي، في حسابها على «فيس بوك»، الخميس: « سعدت اليوم بوجودي بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد المعرض فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة».

وأضافت قرينة الرئيس :«كما بهرنى أيضا الحرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض».

