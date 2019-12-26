مشايخ: الإسلام أمر ببر غير المسلمين مثل بر الوالدين

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محمد فضل- متابعات

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الأقباط

خالد الجندي

تهنئة

الزهر

أجاز مشايخ ودعاة بالأزهر الشريف، جواز تهنئة الأقباط في أعيادهم وزيارتهم وتبادل الهدايا معهم، مؤكدين ان الإسلام امرنا ببر غير المسلمين مثل بر الوالدين.

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إن الأقباط هم شركاء وأخوة في الوطن، ويجوز تهنئتهم بأعيادهم، وزيارتهم بمنازلهم لإدخال البهجة عليهم وعلى أسرهم، وتقديم الهدايا واللعب مع أطفالهم.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc "، حال تعرضنا لمصيبة أو كارثة سيستقبلها معنا أخونا المسيحي الموجود معنا بنفس الوطن، بينما هناك إخوة مسلمين خارج الحدود لن يبكوا لبكاءنا، مشددًا على أن التهديدات التي تواجها مصر في الآونة الأخير من إناس مسلمين، وأخوة الوطن لا بد أن تكون مراعاة في كافة الأحوال، وهذا ليس تقليل من إخوة الدين.

من جانبه قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن الدين الإسلامى أمر ببر غير المسلمين، مثل بر الوالدين، وهذا صحيح الدين الموجود فى القرآن، مشيرا إلى أن كل المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، والتفرقه تدعو إلى التعجب.

وتابع : "لا مانع من التهنئة بالأعياد، لأننا كلنا واحد وهذا أمر من الله تعالى، فى كتابه العزيز".


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