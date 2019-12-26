رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير

26 ديسمبر 2019 - 07:31 م

تسود حالة من الرعب في الشارع الإسرائيلي وخاصة في المدارس والجامعات، بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير، والتي أدت إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 100 آخرين في حالة خطرة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الحصيلة وقعت خلال شهر ونصف، مشيرة إلى أن من بين الأسباب المحتملة لحصيلة الوفيات المرتفعة هذا العام، أن هؤلاء الضحايا ربما أصيبوا بسلالة الإنفلونزا H1N1 المعروفة بإنفلونزا الخنازير، علاوة على انخفاظ معدل المواطنين الملقحين.

وأكدت وسائل الإعلام أن هذه التطورات أدت إلى الارتفاع الحاد في الطلب على التلقيح ضد الإنفلونزا في إسرائيل.