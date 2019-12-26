» استخراج جثة متوفى بعد عامين من قبره بسبب زوجته

استخرجت قوات الأمن بالغربية جثة لمتوفي يدعى "طه"، وذلك عقب دفنها في 2017 بمقابر سيجر بمدينة طنطا.

وقال مصدر مطلع - حسب مصراوي-عن الواقعة أن الجثة جرى استخراجها اليوم الخميس، من مقابر سيجر بمدينة طنطا، بناءً على بلاغ تقدم به شقيق المتوفي يتهم فيه زوجته بقتله.

وأشار إلى أن الجثة مدفونة منذ عام 2017، وقامت الأجهزة الأمنية اليوم بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي باستخراج الجثة وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

وأضاف أن الجثة لشخص يدعى "طه" توفي منذ عام 2017 وتم دفنه بعد استخراج تصريح دفن، وأن سبب الوفاة المثبت في التقرير الصادر حينها، "هبوط حاد في الدورة الدموية".

ولفت إلى أن الواقعة شهدت استخراج الجثة وإخضاعها للفحص بمعرفة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبة جنائية من عدمه، والوقوف على حقيقة اتهامات شقيق الزوج المتوفي.

وتنظر الجهات المعنية الآن في نتائج التقرير الخاص بمصلحة الطب الشرعي حول الواقعة لتحديد الإجراء القانوني الواجب اتخاذه حيال الواقعة.