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آرسنال يتعادل إيجابيًا مع بورنموث

الرياضة

اوباميانج
اوباميانج
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أمير سعد

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المصريون

أرسنال

بورنموث

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة آرسنال أمام مضيفه بورنموث، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم بورنموث في الدقيقة 34 عن طريق دان جوسيلنج، قبل أن يسجل أوباميانج هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 63.

وظهر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق، في أول مباراة يقودها منذ تعيينه يوم الجمعة الماضي خلفًا لمواطنه يوناي إيمري الذي تم إقالته في نوفمبر الماضي، حيث تولى السويدي فريدي لوينبرج لاعب الفريق السابق المهمة بشكل مؤقت.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي باقي المباريات، فاز ايفرتون على ضيفه بيرنلي 1 - صفر، وكريستال بالاس على ضيفه وست هام يونايتد 2 - 1.


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