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لبنان تغرق في الموجة «لولو» والأمواج تجتاح الشوارع

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الموجة لولو

غرقت الشوارع في لبنان إثر تجمعات المياه التي نتجت بسبب تساقط الأمطار الغزير والمستر منذ أمس الأربعاء.

وبلغ المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب لبنان، والمعروف بـ "العاصفة لولو" ذروته، كما وقعت انهيارات صخرية واسعة أغلقت الشوارع وفاضت العديد من المناطق بأكملها بالمياه.

وشهدت مختلف المدن والمناطق اللبنانية انخفاضا حادا في درجات الحرارة، وتساقط الثلوج على المرتفعات بكميات كبيرة، مع تسارع حركة الرياح بصورة قوية تجاوزت في بعض المناطق الـ 80 كم/ساعة، في ما اجتاحت أمواج البحر الشواطئ والحواجز البحرية في العاصمة بيروت وعدد من المدن.

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