» مصرع طالب هندسة صعقًا بسبب الأمطار

راح طالب بكلية هندسة، ضحية للأمطار التي تهطل على الوجه البحري والسواحل الشمالية منذ يومين، وذلك إثر ملامسته لعامود إنارة في الشارع.

جاء ذلك في قرية بميت فارس التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، حيث تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شاب صعقا بالكهرباء بميت فارس التابعة لبنى عبيد.

وبعد النتقال رجال مباحث بني عبيد بمحافظة الدقهلية، تبين مصرع أحمد عرابي عزاز طالب بكلية هندسة، صعقا بالكهرباء حينما لامس عامود أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان لمستشفي بني عبيد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى الآن استخراج تصريح الدفن.