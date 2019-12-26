بالفيديو.. مغني راب يوزع أموالًا على الفقراء

ظهر بلوفيس، مغني الراب الأمريكي في مقطع فيديو وهو يوزع الأموال على الفقراء بمناسبة عيد الميلاد.

وأظهر الفيديو الذي نشره مغني الراب، وهو يعتلي إحدى السيارات واقفًا، ويرمي بالأوراق المالية على عدد من الأشخاص تجمعوا لالتقاط تلك النقود.

وكتب بلوفيس في حسابه على تويتر، في التغريدة المنشورة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، "موسم العطاء".

شاهد الفيديو..



