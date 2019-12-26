» محمد رجب من أمام الكعبة:«ربنا توفنا وأنت راضٍ عنا»

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العمرة

محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة له من أمام الكعبة المشرفة، أثناء أدائه مناسك العمرة، في الأراضي المقدسة، نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلق "رجب" على الصورة قائلا: "ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا".

الجدير ذكره أن محمد رجب يشارك في مسلسل "الأخ الكبير" الى جانب كل من عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، محمد عز، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ويحمل توقيع المخرج إسماعيل فاروق.

ونالت الصورة على إعجاب جمهوره، داعين له أن يتقبل الله منه.


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