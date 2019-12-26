تواصل سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غدًا الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019، حيث يتوقع خبراء الطقس أن يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

ويكون الطقس أكثر برودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد.

فيما تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

الوجه البحري والقاهرة 18 12

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 20 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 12