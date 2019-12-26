» رسميًا.. ميلان يوضح حقيقة ضم محمد النني

26 ديسمبر 2019 - 09:44 م

نفى الكرواتي زفونيمير بوبان، المدير العام لنادي ميلان الإيطالي، ما تردد خلال الساعات القلية الماضية عن مفاوضات ناديه مع محمد النني، الذي يلعب ضمن صفوف فريق بشكتاش التركي، على سبيل الإعارة من آرسنال الإنجليزي.

وكان والد النني، قد أكد في تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء، أن مسؤولي نادي ميلان، يرغبون في التعاقد مع نجله، وقد تشهد الساعات القادمة، توقيع عقود انتقاله لصفوف الروسونيري.

موقع "ميلان نيوز 24"، نقل مساء اليوم الخميس، تصريحات لبوبان المدير العام لفريق ميلان، والذي أكد خلالها عدم وجود أي مفاوضات مع النني، أو أهتمام من جانب ناديه لضم اللاعب من صفوف بشكتاش التركي.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد نشرت تقارير اليوم، الخميس، تفيد باهتمام الميلان بالتعاقد مع النني المعار لبشكتاش.

وانتقل النني صاحب الـ27 عامًا، من صفوف أرسنال الإنجليزي، للانضمام خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الجانرز، تحت قيادة الإسباني يوناي إيمري المدير الفني السابق للمدفعجية.

ولعب النني 89 مباراة مع أرسنال، تمكن خلالها من إحراز هدفين وصناعة 8 في جميع البطولات.

ومنذ إنضمامه لصفوف بشكتاش، خاض النني، 17 مباراة، تمكن خلالهم في صناعة هدف واحد فقط.