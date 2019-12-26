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قوافل توعية الأزهر تواصل ندواتها في مدن جنوب سيناء

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الأزهر
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تواصلت فعاليات وندوات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية؛ الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية برعاية كريمة من فضيلةالإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في مُدِنِ جنوب سيناء في يومهاالثاني؛ حيث عُقِدَ في الفترة الصباحية لقاء في اللواء 313، ثم زيارة لمستشفى? الطور العام، والتقت بالمرضى? والأطقم الطبية بالمستشفى?.
وفي الفترة المسائية عقدت ندوات في مقر قوات الأمن، والمجلس القومي للمرأة برعاية الأستاذة هدى? منسي مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، وحضر اللقاء عدد من السيدات البدويات من أودية الطور، وميعر،
وإسلا، وقرية الجبيل.
وتستمرُ فعاليات اللقاء الجماهيريّ السادس للتوعية الأسرية حتَّى? الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري؛ لتجوب مدن المحافظة.

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