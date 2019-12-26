ليبيا.. نحو 103 ملايين دولار عائدات النفط في 2019

26 ديسمبر 2019 - 11:00 م

كشفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن عائدات البلاد من النفط الخام بلغت 145 مليون دينار (نحو 103 ملايين دولار) خلال عام 2019.



جاء ذلك في تصريح لرئيس المؤسسة (حكومية) مصطفى صنع الله، نقلته الخميس، وكالة الأنباء الرسمية "وال" التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، قالت إنه ذكره خلال "ترؤسه للجمعية العمومية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط في طرابلس، الأربعاء".

وقال صنع الله إن "إجمالي الإيرادات المالية للعام الجاري بلغت 145 مليون دينار".

وأوضح أن "الخطط الجديدة المعنية بالحفر في الحقول البرية والبحرية، ستُسهم في رفع الإيرادات إلى نحو 177 مليون دينار (قرابة 126 مليون دولار)".

وبحث الاجتماع، بحسب المصدر نفسه، "عددا من المشاريع الاستراتيجية والخطط الموضوعة لتنفيذها".

كما ناقش "الميزانية التشغيلية للشركة، وتقرير هيئة الرقابة التابعة لها".

والأحد الماضي، أعلنت مؤسسة النفط رفع القدرة الإنتاجية لحقل "النافورة" النفطي جنوب شرق البلاد، للمرة الثانية خلال 2019.

وقالت في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "شركة الخليج العربي للنفط (أكبر الشركات النفطية الليبية) تمكنت بفضل مهندسيها من رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة بمقدار 5925 برميلا يوميا".

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشف صنع الله، عن "استراتيجيات طموحة لرفع مستويات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2024"، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال الليبي ـ البريطاني بتونس العاصمة.

ووفق بيانات صدرت عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بلغ إنتاج ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1.167 مليون برميل يوميا.