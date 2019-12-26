  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجنيه والدولار

5 أسباب وراء ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار

البرلمان

تغليظ العقوبات الجنائية للأطفال تثير زوبعة بالبرلمان

المحكمة يارا عاطف

«الجنس اللطيف» يغزو الملاعب المصرية.. و«كارت أحمر» للمعترضين

سقوط الأمطار

تواصل سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد

جنود مصريين

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في أعداد الجنود الاحتياط

أسما شريف منير وزوجها

حذفت صور زوجها.. أنباء عن طلاق أسما شريف منير

إسعاف

رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير

الرئيس السيسي

بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

أرشيفية

الإفتاء تعلن غدًا الجمعة أولى أيام شهر جمادى الأول

الشرطة السعودية

القبض على بطل الأفلام الإباحية في السعودية

استطلاع خروج:

نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بـ72بالمائة من الأصوات

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالرغم من عزله.. " ترامب" يفوز بهذا الأمر

#

مطالبات بطرد نتنياهو من الكنيست

#

تكليف «نتنياهو» بتشكيل الحكومة الجديدة

#

"غانتس" يتقدم على "نتنياهو" في "عينات تلفزيونية

أظهر استطلاع خروج فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بـ72% من الأصوات، في الانتخابات المقامة، الخميس، على رئاسة حزب "الليكود".
وشمل الاستطلاع الذي أجرته شركة "DIRECT POLLS" عينة من 758 ناخباً من أنحاء متفرقة في إسرائيل، بهامش خطأ 3.2 بالمئة، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع فوز نتنياهو على منافسه جدعون ساعر بـ 71.52 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 28.48 بالمئة فقط لساعر.
وأغلقت مراكز التصويت (106مراكز) أبوابها في الساعة (23: 00) بالتوقيت المحلي (21: 00 ت.غ)، ومن المقرر إعلان النتائج في وقت مبكر من صباح الجمعة.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الليكود 48.6 بالمئة من أصل 116048 ناخباً يحق لهم التصويت فيها.
وعلى مدى 14 عاماً، ظل نتنياهو متربعاً على عرش الليكود دون منازع.
وتمثل الانتخابات على رئاسة الليكود أهمية كبيرة بالنسبة لـ"ساعر" الذي يسعى، حال فوزه، إلى خوض الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 2 مارس/ آذار 2020، ويطمح لتشكيل الحكومة المقبلة.
كما تمثل أهمية أكبر بالنسبة لـ"نتنياهو" الذي يعتبر إعادة انتخابه على رأس الليكود بمثابة تجديد لثقة الحزب به، خاصة بعد اتهامه رسميا بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار زوج سابق لأميرة نرويجية في عيد الميلاد
» ليفربول يُغرد منفردًا على قمة الدوري الإنجليزي
» مسئولو بيراميدز : السعيد مستمر مع الفريق لنهاية عقده
» كيف تؤدى الصلاة الفائتة؟ الأزهر يجيب
» مصرع فتاة تحت عجلات القطار بالدقهلية
» «الخطيب» يفاجئ لاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم
» رسميًا.. ميلان يوضح حقيقة ضم محمد النني
» الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 672 جنيهًا
» نقيب الفلاحين: ارتفاع جنوني في أسعار الطماطم
» محمد رجب من أمام الكعبة:«ربنا توفنا وأنت راضٍ عنا»
» مصرع طالب هندسة صعقًا بسبب الأمطار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك