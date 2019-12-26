نتنياهو يفوز برئاسة الليكود بـ72بالمائة من الأصوات

26 ديسمبر 2019 - 11:50 م

أظهر استطلاع خروج فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بـ72% من الأصوات، في الانتخابات المقامة، الخميس، على رئاسة حزب "الليكود".



وشمل الاستطلاع الذي أجرته شركة "DIRECT POLLS" عينة من 758 ناخباً من أنحاء متفرقة في إسرائيل، بهامش خطأ 3.2 بالمئة، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع فوز نتنياهو على منافسه جدعون ساعر بـ 71.52 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 28.48 بالمئة فقط لساعر.

وأغلقت مراكز التصويت (106مراكز) أبوابها في الساعة (23: 00) بالتوقيت المحلي (21: 00 ت.غ)، ومن المقرر إعلان النتائج في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الليكود 48.6 بالمئة من أصل 116048 ناخباً يحق لهم التصويت فيها.

وعلى مدى 14 عاماً، ظل نتنياهو متربعاً على عرش الليكود دون منازع.

وتمثل الانتخابات على رئاسة الليكود أهمية كبيرة بالنسبة لـ"ساعر" الذي يسعى، حال فوزه، إلى خوض الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 2 مارس/ آذار 2020، ويطمح لتشكيل الحكومة المقبلة.