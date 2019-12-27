وزير الاتصالات يكشف خطة الحكومة "للتحول الرقمي"

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن أن العاصمة الإدارية الجديدة بها أكثر من معلم تكنولوجي، حيث سنرى حكومة لا ورقية تشاركية في العاصمة الجديدة، فكل البيانات سيتم تبادلها عبر الإنترنت.
وأوضح "طلعت"، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الحكومة بالنسبة للموطن جهة واحدة، موضحا أن الحكومة بكل أركانها ستتعاون لتقديم الخدمة التي يحتاجها المواطن، منوها بأن الزراعة الذكية والري الذكي ضمن منظومة مصر الرقمية.
وأكد أنهم يهتمون ببناء الكوادر للتعامل مع التكنولوجيا، فضلا على أنهم يدربون موظفي الدولة على التعامل مع التكنولوجيا الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، معلقا: "سنكون متواجدون بقوة وفاعلية لإدارة منظومات رقمية".