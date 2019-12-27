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رضوى الشربيني تكشف: 10 أخطاء تفقدك حبيبك دون عودة

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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المصريون ـ متابعات

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قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، مجموعة من النصائح لمن تريد فقدان حبيبها عند بداية أي علاقة، موضحة أنه على الفتاة التي تريد أن تفقد حبيبها أن تتصل عليه يوميا ومرارا وتكرارا.
وأشارت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الخميس، إلى أنه على الفتاة أن تكثر من حديثها عن الزواج والإنجاب والأطفال، مع الإكثار من السؤال عن "قيمة الشبكة، ومكان الشقة"، مضيفة أن تحول الفتاة لدمية مطيعة سيجعل الشاب يمل من الفتاة.
وأضافت أنه يجب على الفتاة أن تسأل حبيبها عن كلمة السر حساباته على السوشيال ميديا، معلقة: "حسسيه أنك زي أمه هيزهق منك وسيبحث عن فتاة أخرى"، معقبة: "لو عملتي كده سيذهب بدون رجعة".

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