» انطلاق مارثون زايد بحضور أشرف صبحي

27 ديسمبر 2019 - 10:25 ص

انطلق ماراثون زايد الخيري بالسويس، في نسخته السادسة، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والمهندس جمعة مبارك سفير الإمارات بالقاهرة.

ويشارك بالماراثون 20 ألف متسابق، من أمام المحافظة بمسافة 2 كيلو ثم انطلاق الماراثون الرئيسي بمسافة 8 كيلو، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ويضم السباق هذا العام مقسمين الأول للأسوياء والذين يعدون لمسافة 8 كيلو، والآخر لذوي الهمم ليتسابقوا على الكراسي المتحركة لمسافة 2 كيلو.