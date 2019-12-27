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جولة تفقدية لمكاتب تفتيش الآثار بمنطقة مصر القديمة ومجمع الأديان

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غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة
غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة
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أمينة عبد العال

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مصر القديمة

مجمع الأديان

وزارة السياحةوالاثار

قامت  غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بجولة تفقدية للمكاتب السياحية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلي مكاتب تفتيش الآثار بمنطقة مصر القديمة ومجمع الأديان؛ وذلك للتعرف علي العاملين بها ودورهم في تنشيط السياحة المصرية والاستعدادات التي تقوم بها هذه المكاتب لاستقبال الوفود السياحية التي تأتي لزيارة مصر في هذا التوقيت من العام للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، كما حرصت علي زيارة المحلات والبازارات السياحية الموجودة بالمنطقة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في اطار خطة الوزارة للنهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، والارتقاء بها.

وخلال هذه الزيارة حرصت السيدة غادة شلبي علي التحدث مع العاملين بهذه المكاتب وخاصة الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السائحين، مشيدة بما لمسته من قدراتهم وكفاءاتهم في هذا المجال والتي يجب الاستفادة منها بصورة أفضل.

وأكدت السيدة غادة شلبي علي أهمية تطوير ثقافة التعامل مع السائحين، وتعليم الثقافة السياحية للمواطن المصرى بما يساهم فى إرضاء السائحين وتكرار زيارتهم لمصر مرات عديدة.

كما أشارت السيدة غادة شلبي الي ضرورة الاستفادة بصورة أفضل من المطويات والمواد الدعائية الأخري مثل "البروشورات" التي تعدها الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من خلال تزويد المكاتب السياحية التابعة لها ومكاتب تفتيش الآثار لتوزيعها علي السائحين والزائرين.

وتجدر الاشارة الي أن منطقة مصر القديمة ومجمع الأديان تتميز باحتوائها على مزارات دينية تاريخية للأديان السماوية الثلاثة؛ حيث تحتوي علي جامع عمرو بن العاص، والمتحف القبطي، ومعبد بن عزرا والكنيسة المعلقة وكنيسة ابي سرجة "التي تعد أحد النقاط الرئيسية بمسار رحلة العائلة المقدسة".


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