هل ألحد الفنان" محمد الجندي"..إجابة صادمة يرويها الغيطي

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محمود الجندي
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محمد الغيطي

الحدث اليوم

محمود الجندي

كشف الإعلامي محمد الغيطي، حقيقة إلحاد الفنان محمود الجندي، قبل رحيله، قائلا :" الراحل محمود الجندي، ألحد في فترة من عمره، ولكنه عاد إلى الإيمان بالله مرة أخرى بعد الإطلاع والقراءة.

وأضاف "الغيطي خلال برنامجه "كلام الغيطي"، المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الجندي عاش فترة من الزمن في حالة من التطرف الفوضوي الأخلاقي، ولكن تعرض منزله لحريق، ماتت فيه زوجته، كان نقطة التحول في حياته".

وتابع :" محمود الجندي هو من أكثر الفنانين أخلاقا وفنا، و فنان عظيم ويستحق أن يكتب عنه كتاب ،موضحا أنه تزوج من الفنانة عبلة كامل ولكنه انفصل عنها بعد 5 أشهر.

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