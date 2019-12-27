  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تذاكر المترو

"المترو" عن زيادة أسعار التذاكر: مقابل الرفاهية و اليسر

هواري بومدين

مؤثر.. ابنة أخت الرئيس الجزائري " بومدين" في زيارة لقبره

قلعة قايتباى تستقبل زوارها وسط تشديدات أمنية

حقيقة غرق المواقع الأثرية بالإسكندرية .. الوزراء يرد

هانى زادة رئيسًا لبعثة الزمالك فى الكاميرون

أول تعليق من الزمالك على فقد حقائب بمطار زامبيا

الرئيس السيسي

تكليف عاجل من الرئيس لـ"مدبولي" بهذا الأمر

محمود الجندي

هل ألحد الفنان" محمد الجندي"..إجابة صادمة يرويها الغيطي

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندى:هنئوا الأقباط بعيدهم وقدموا لهم الهدايا

ترامب في مشهد من الفيلم

تعليق جرئ من" ترامب" عن حذف مشهده في" وحدي بالمنزل"

نتنياهو

اتصال هاتفي بين "السعودي المطبع" و"نتنياهو" يشعل مواقع التواصل

مراد وهبة: ثورة 25 يناير كانت بلا رؤية مستقبلية

ضيف حمدي رزق: عندي مرض اسمه مرسي

تعليق جرئ من" ترامب" عن حذف مشهده في" وحدي بالمنزل"

عرب وعالم

ترامب في مشهد من الفيلم
ترامب في مشهد من الفيلم
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ترامب مدافعا عن جونسون: لن يستقيل وأعرفه جيدا

#

أول تعليق من "الفالح" بعد إعفائه من منصبه

#

فى عقر دارها.. "هواوى" توجه صفعة لأمريكا

#

اختفاء نائبة برلمانية في ظروف غامضة

تويتر

ترامب

هوم الون

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حذف مشهده في فيلم" هوم ألون" من قبل  قناة تلفزيونية كندية ،مهاجما رئيس الوزراء الكندي في تدوينة علي" تويتر"" أعتقد أن جوستن ترودو لا يعجبه كثيرا أني جعلته يدفع كل ما يتوجب عليه في حلف شمال الأطلسي أو الاتفاق التجاري، والفيلم لن يكون أبدا كما كان عليه.. كنت أمزح فقط".

جدير بالذكر أن القناة الكندية حذفت مشهد الفيلم الذي يظهر به ترامب، وعلق المتحدث باسم" سي بي سي" تشاك تومبسون، علق علي حذف المشهد قائلا:" كما هو الحال في الأفلام التي تعرض علي التليفزيون فقد تم اقتطاع المشهد بسبب عامل الوقت، مضيفا أن الحذف تم 2014 قبل أن ينتخب الرئيس الأمريكي".

 


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب فلاحي مصر: الفلاح أهم شخص في مصر
» الوزراء تبين حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور
» محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد مصرف تركي
» أزمة جديدة بين "الجبلاية" والأندية بسبب "var "
» انطلاق مارثون زايد بحضور أشرف صبحي
» اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأردنية والمواطنين.. لهذا السبب
» حقيقة وفاة الفنانة شويكار
» بوتين يعزي ضحايا حادث تحطم الطائرة بكازاخستان
» الرئيس العراقي يقدم استقالته
» أسعار تذاكر السوبر السعودى
» روسيا:سنرد على هجمات واشنطن في الوقت المناسب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك