» محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد مصرف تركي

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محكمة أمريكية

بنك تركي

قررت محكمة أمريكية إيقاف دعوى بحق بنك تركي متهم بمساعدة إيران عبر إجراء تعاملات مالية غير قانونية وتتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ونقلت وكالة "أحوال" التركية كلام القاضي الأمريكي، ريتشارد بيرمان، الذي اعتبر أن البنك التركي لن يواجه أضرارا كبيرة، حيث إنه يمكن احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته، خصوصا إذا لم يقدم ردا على الدعوى المقامة ضده.

ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال، التي أُعلنت بحقه في 15 تشرين الأول.

وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت ?محكمة الاستئناف? الاتحادية في مانهاتن فيما إذا كان يمكن أن "يمثل مثولا خاصا" للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية، دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه. لكن بيرمان قرر في الخامس من كانون الأول أنه لا بد من تقديم إقرار أولا.


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