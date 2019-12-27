مؤثر.. ابنة أخت الرئيس الجزائري " بومدين" في زيارة لقبره

تداول مقطع فيديو لابنة أخت الرئيس الجزائري الراحل،هواري بومدين، وهي في مقبرة العالية لتخليد ذكرى وفاته الـ41.

ويظهر في مطقع الفيديو، ابنة اخت الرئيس الجزائري الراحل، وهي تلاقط الصور مع المواطنين، وذلك في الذكري الـ 41 من وفاته .

وهواري بومدين، هو الرئيس الثاني للجزائر عقب استقلالها، حيث شغل المنصب من 19 يونيو 1965 بعد انقلاب عسكري، واستمر على رأس السلطة حتى وفاته في 27 ديسمبر 1978.