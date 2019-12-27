حالة رعب.. هزة أرضية مفاجئة تضرب محافظة المنوفية

27 ديسمبر 2019 - 01:14 م

تعرضت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، لهزة أرضية مفاجئة، مما تسبب فى حالة من الذعر والقلق بين الأهالي.

الهزة تسببت فى وجود تصدعات كبيرة في أحد الكباري الرئيسية بالمدينة دون معرفة سبب الهزة الأرضية.

وأكد محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أنه فور ملاحظة هزة بالكوبري أعلى البحر أمام مجلس المدينة اليوم الجمعة، على الفور انتقل السيد حسن، ومحمود عبدالدايم نائبا رئيس المركز لمكان الكوبري، وجرى استدعاء مهندسي الري والصيانة للكباري وجرى عمل المعاينة اللازمة للوقوف على سبب الهزة.