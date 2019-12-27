خلال 2019.. صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ 5.4 مليون طن

27 ديسمبر 2019 - 01:39 م

ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، حيث وصل إلى أكثر من 5 ملايين طن.

وبحسب تقرير رسمي،وصل إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فقد بلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال العام الحالي 5 ملايين و400 ألفا و152 طنا بزيادة 202 ألف و927 طنا عن العام الماضي.

وتصدرت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار.

وبحسب التقرير فقد تفوقت الصادرات الزراعية المصرية من الموالح ، حيث جاءت في المركز الأول، بعدما بلغت مليونا و772 ألفا و281 طنا.

واختلت البطاطس المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

كما تم تصدير 602 ألف و16 طن بصل، ليأتي في المركز الثالث في الصادرا.

فيما احتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألف و213 طنا.