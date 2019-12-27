» اعتماد أكبر حركة ترقيات في تاريخ جامعة القاهرة

27 ديسمبر 2019 - 01:41 م

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إجراء أكبر حركة ترقيات لـ 11422 موظفًا بالجامعة، منهم 9109 موظفين بقسم التعليم، و 2313 بمستشفيات جامعة القاهرة.

ووجه رئيس الجامعة لضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات، ووجه إلى ضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة في الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.

وعلى جانب آخر أكد رئيس الجامعة أنه سبق تعديل الشكل التعاقدى لأكثر من ألف موظف من المتعاقدين على بند الصناديق الخاصة، كما تم تثبيت (246) من وظائف الأمن الإداري، علاوة على إعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

وأكد الخشت، أنه تم منح العاملين بالجامعة بمختلف المجموعات الوظيفية المختلفة "العلاوة التشجيعية" بنسبة 5% من الأجر الوظيفي إعمالًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.