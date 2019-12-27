هزت السعودية.. قتلها ليلا.. والمحكمة تعاقبه بـ " حد الغيلة"

27 ديسمبر 2019 - 02:11 م

رفضت محكمة سعودية قبول العفو من أولياء الدم في قضية قتل زوج لزوجته عمدا بالطائف.

وقررت المحكمة تطبيق عقوبة حد الغيلة وقتله حدا، وذلك بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت للضرب والخنق، ثم اعترف الجاني بأنه اشتبك مع زوجته بسبب مرضه النفسي وإدمانه المخدرات.

وكان مواطنا سعوديا قد أقدم على قتل زوجته خنقا ثم نقلها ملفوفة في بطانية إلى المستشفى، حيث ادعى أن الوفاة حدثت نتيجة صعقة كهربائية.

فيما أوضح تقرير مستشفى الصحة النفسية أن القاتل يعاني من اضطهاد وفصام عقلي واكتئاب وتدهور في القدرات العقلية.