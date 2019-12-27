» انتقاما من زوجها.. تلقي أبناءها من الدور التاسع

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متابعات - أمينة عبد العال

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حادثة

بوسطن

جراج

تلقي ابنائها

ألقت أم طفليها الصغيرين من الطابق التاسع لمبني " جراج" سيارات ثم ألقت نفسها في مدينة بوسطن الأمريكية، حسبنا نشرت صحافة محلية.

 وبحثت الشرطة الأمريكية في الواقعة التي شغلت الرأي العام، خاصة أن السيدة تمتع بسمعة طيبة وتعمل في شركة تكنولوجيا بعد دراسة في جامعة عريقة ولم يظهر عليها مطلقا أي خلل نفسي.

جدير بالذكر أن تحريات الشرطة أفادت أن خلافات زوجية وراء هذه الحادثة المؤلمة حيث دار نقاش حاد بينها وبين زوجها قبل الحادث بدقائق.


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