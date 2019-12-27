استبعاد صلاح يثير أزمة جديدة مع كلوب

27 ديسمبر 2019 - 02:48 م

تسبب استبعاد اللاعب الدولي محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي والذي حسمه الريدز برباعية نظيفة في أزمة جديد بين نجم ليفربول والمدرب يورجن كلوب، يأتي ذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وأثار صلاح غضب كلوب بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ داخل الملعب وإهداره العديد من الفرص وعدم مبالاته بتمرير الكرة إلي زملائه حسبما نشرت صحيفة "مترو".

يذكر أن الصحف البريطانية أشارت إلي أن خروج صلاح أثار غضبه لأنه لم يمنحه الفرصة كاملة ليعوض أداءه.