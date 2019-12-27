» عشرات الإصابات في حريق بمكة المكرمة

27 ديسمبر 2019 - 02:57 م

أصيب العشرات أثر اندلاع حريق في أثاث شقة بالدور الثاني في حي الشوقية ، وتسللت سحب الدخان في الأدوار العلوية من المبني، وأعاقت سكان الشقة من الخروج.

وأشار العقيد سرحان المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في مكة المكرمة أن فرق الدفاع تمكنت من اقتحام المبني من ثلاثة أدوار، وباشروا عملية الانقاذ من إخلاء 40 شخص بينهم نساء وأطفال.

جدير بالذكر أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناق تلقي 3 منهم العلاج في موقع الحادث وتم نقل 11 حالة عي طريق الهلال الاحمر.