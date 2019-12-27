  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح وميلنر

كابتن ليفربول يصدم الجميع: لا مكان لـ صلاح» في التشكيل

سقوط الأمطار

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس البارد

السعودية

السعودية تحسم الجدل حول احتفالها برأس السنة

الإحصاء

إحصائية صادمة عن الخلع في مصر

ارشيفية

انتحار فنان شهير داخل شقته.. ويترك رسالة مؤثرة

خاشقجي

أمير سعودي يخرج عن صمته بشأن تذويب جثة "خاشقجى"

المنوفية

هزة أرضية تضرب المنوفية.. وفزع بين الأهالي

السيسي وبوتين

اتفاق مهم بين "السيسي" و"بوتين" بشأن ليبيا

كارتيرون

مفاجأة جديدة في انتظار لاعبي الزمالك

صلاح وكلوب

استبعاد صلاح يثير أزمة جديدة مع كلوب

حال فوزهم على زيسكو..

مفاجأة جديدة في انتظار لاعبي الزمالك

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة سارة تنتظر السعوديين في 2020

#

مفاجأة..الزمالك يعلن رفض لعب السوبر الأفريقي في قطر

#

رواية جديدة تفجر مفاجأة في مقتل طالبة صيدلة

#

مفاجأة جديدة تقلب قضية «فتاة العياط» رأسًا على عقب

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

زيسكو

حفز المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض بمفاجأة حال فوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الجانبين غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وعقد هانى زادة رئيس بعثة الزمالك بزامبيا جلسة ودية مع لاعبى الفريق عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بهدف تحفيزهم والتأكيد على ثقة الجميع فيهم وأنهم على قدر المسئولية والجماهير تنتظر منهم تحقيق الفوز على زيسكو وعوده الانتصارات أمام الفريق الزامبى، وشدد زادة على أنهم قادرون على ذلك لأنهم الأفضل، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض حريص على الاتصال به أكثر من مرة يوميا للاطمئنان عليهم وأنه وعد بمفاجأة لهم فى حال تحقيق الفوز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا، يبحث الأبيض عن استعادة الانتصارات خاصة بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.

ومن المقرر أن يدير مباراة الزمالك طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

وجاء نتائج الزمالك فى المجموعة بالفوز على أول أغسطس الأنجولى بنتيجة (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0)، فى المقابل تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس الأنجولى بنتيجة (1-1) ثم تعرض للخسارة من مازيمبى (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «عبد الحفيظ»: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل زيمبابوي
» الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع «صلاح»
» حارس الزمالك: رفضت المشاركة مع المنتخب في أمم إفريقيا
» نجم ليفربول يتحدث عن موقف إنساني جمعه بـ«صلاح»
» عشرات الإصابات في حريق بمكة المكرمة
» أسماء حكام مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية
» "أعطي ابني زكاة مالي"..الإفتاء تجيب
» انتقاما من زوجها.. تلقي أبناءها من الدور التاسع
» اجتماع فني لمباراة الزمالك وزيسكو عصر اليوم
» زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "ربنا يصبرك"
» "فايلر" يطمئن على " إكرامى" قبل مواجهة بلاتينيوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك