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حزب المصريين: الرئيس دائمًا عند حسن ظن شعبه

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حسن علام- متابعات

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الإنسانية

الرئيس السيسي

القيم

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب طفل بتدريس مادة عن احترام الآخر في المدارس، خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أنها كشفت مدى إنسانية الرئيس.

وقال "أبو العطا"، إن هذا الموقف يُعبر عن رئيس حقيقي لكل المصريين يعرف جيدا ما يريدونه وقريب من الشعب بشكل فعال وحقيقي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان وما زال على قدر المسئولية التي حملها له شعبه.


وأضاف أن القيم والإنسانية تُعاني مشكلة في المجتمع الدولي خلال الفترة الأخيرة؛ لذلك وجب تدريس مادة عن احترام الأخر لمواجهة كل مختل يغول على حق الآخرين، مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت البلد التي تُحافظ على القيم والأخلاق وتعلن شعار احترام الآخر وهو ما أكده الرئيس السيسي بهذه الاستجابة السريعة.


وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يكون عند حسن ظن شعبه ويستجيب بشكل سريع لأي مبادرة أو طلب لصالح مصر والمصريين، مشيرا إلى أنه على المصريين والعالم الحذو حذو الرئيس السيسي في مواقفه الإنسانية.




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