» نجم ليفربول يتحدث عن موقف إنساني جمعه بـ«صلاح»

27 ديسمبر 2019 - 04:46 م

تحدث الهولندي جيني فينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول عن موقف إنساني جمعه مع النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني في إحدى المباريات.

وقال «فينالدوم» في حواره مع قناة «بي إن سبورتس»: «صلاح إنسان رائع جدًا، هو حريص دائمًا ألا يدع أحدًا يشعر بالضيق بسببه ويحاول إرضاء الجميع».

وتابع: «في إحدى المباريات كنت غاضبًا منه لأنه لم يمرر لي الكرة في مكان كنت أظنه مثالي من أجل التسجيل، وأنا شخص يظهر عليه الغضب بسهولة، كوني دائمًا أبتسم أمام الجميع وحين تغيب الابتسامة فيكون السبب أنني غاضب».

وأضاف: «بعد المباراة سألني لماذا أنت غاضب، فقلت له أنني كنت في مكان جيد وبدلًا من التسديد كان يجب أن يمرر لي الكرة».

وواصل: «وصلنا إلى ميلوود وعندما ذهب كل منا إلي سيارته وجدت رسالة من صلاح يقول أنه لم يراني في اللعب وشاهدت الفيديو فاكتشفت أنه بالفعل لم يكن في وضعية تسمح له برؤيتي»

يذكر أن محمد صلاح حصل مع ليفربول على لقب كأس العالم للأندية التي أقيمت قبل أيام قليلة لتكون البطولة الثالثة له في 2019.