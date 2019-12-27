» حارس الزمالك: رفضت المشاركة مع المنتخب في أمم إفريقيا

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امم افريقيا

منتخب مصر

عبد الواحد السيد

كشف عبد الواحد السيد، حارس مرمى الفريق الكروي السابق بنادي الزمالك، كواليس رفضه المشاركة أساسيًا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

وقال «عبد الواحد» في تصريحات تلفزيونية: «كان من المفترض أن أكون حارس مصر الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنني أخبرت المنتخب أنني غير قادر على المشاركة، بسبب عودتي من إصابة طويلة».

وأضاف: «عصام الحضري كان موفق في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع الجيل الموجود».

يذكر أن عبد الواحد السيد حارس منتخب مصر توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عامي 2006 و 2010.


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