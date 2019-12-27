  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح وميلنر

كابتن ليفربول يصدم الجميع: لا مكان لـ صلاح» في التشكيل

سقوط الأمطار

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس البارد

السعودية

السعودية تحسم الجدل حول احتفالها برأس السنة

الإحصاء

إحصائية صادمة عن الخلع في مصر

ارشيفية

انتحار فنان شهير داخل شقته.. ويترك رسالة مؤثرة

خاشقجي

أمير سعودي يخرج عن صمته بشأن تذويب جثة "خاشقجى"

المنوفية

هزة أرضية تضرب المنوفية.. وفزع بين الأهالي

السيسي وبوتين

اتفاق مهم بين "السيسي" و"بوتين" بشأن ليبيا

كارتيرون

مفاجأة جديدة في انتظار لاعبي الزمالك

صلاح وكلوب

استبعاد صلاح يثير أزمة جديدة مع كلوب

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس البارد

آخر الأخبار

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حر وبرد وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

#

الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس وتنصحهم بهذا الأمر

#

الأرصاد تكشف: هذا هو موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

#

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس السيئ

الأرصاد الجوية

الامطار

الأرصاد

أخبار الطقس

الفيضة الصغرى

ضربت الأمطار الغزيرة والرعدية في الساعات المبكرة من صباح اليوم مدينة الاسكندرية وبعض المدن المجاورة، إضافة إلى بعض محافظات الوجه البحري أبرزها كفر الشيخ والبحيرة ودمياط.

وفقًا لما أكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يبدأ عصر اليوم التحسن التدريجي في الأحوال الجوية، وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري مع عودة درجات الحرارة إل معادلاتها الطبيعية، تأتي هذه الأمطار لليوم الرابع على التوالي، تزامنًا مع نوة “الفيضة الصغرى”، حيث كانت الأمطار مصحوبة بنشاط كبير للرياح خاصة على السواحل الشمالية.

وتوقف حركة الصيد والملاحة في الموانئ، نظرًا لارتفاع أمواج البحر، في حين تعمل شركة الصرف الصحي على نزح المياه من الشوارع لأن لا تتعرض الشوارع لتجمعات المياه التي تعيق حركة السير.

وكثفت الشركة من سيارات شفط وكسح المياه في أرجاء مدينة الإسكندرية، تحسبًا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، وذلك مع استمرار رفع حالة الطوارئ في المدينة.

ورغم موجة الطقس السيء وراتفاع الأمواج ونشطا الرياح، إلا أن حركة الشحن والتفريغ والسفن في الموانئ منتظمة، حسبما أكد المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، رضا الغندور.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «عبد الحفيظ»: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل زيمبابوي
» الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع «صلاح»
» حارس الزمالك: رفضت المشاركة مع المنتخب في أمم إفريقيا
» نجم ليفربول يتحدث عن موقف إنساني جمعه بـ«صلاح»
» عشرات الإصابات في حريق بمكة المكرمة
» أسماء حكام مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية
» "أعطي ابني زكاة مالي"..الإفتاء تجيب
» انتقاما من زوجها.. تلقي أبناءها من الدور التاسع
» اجتماع فني لمباراة الزمالك وزيسكو عصر اليوم
» زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "ربنا يصبرك"
» "فايلر" يطمئن على " إكرامى" قبل مواجهة بلاتينيوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك