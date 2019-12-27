» الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع «صلاح»

27 ديسمبر 2019 - 05:13 م

كشف القطري عبدالرحمن الجاسم حكم مباراة فريق ليفربول وفلامينجو البرازيلي، في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية، كواليس حديثه مع النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وقال عبد الرحمن الجاسم في تصريحات تلفزيونية: «أوجه التحية في البداية لـ«صلاح»، هو لاعب محترم وخلوق، لكن بالنسبة لي تدخل محمد صلاح مع لاعب فلامينجو يستحق بطاقة صفراء.

وأضاف: «المساعد قالي في السماعة إنذار إنذار إنذار، توجهت إلى محمد صلاح وقلت بطاقة صفراء، قال لي لا أقصد، قلت له أعلم أنك لاعب محترم ولكن بطاقة صفراء».

وتوج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فلامينجو بهدف دون رد في المباراة النهائية.

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أحسن لاعب في كأس العالم للأندية، بعدما صنع هدف خلال مباراتين، وظهر بشكل مميز.