الكشف عن 1000 مشروع ضخم ستغير السعودية

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السعودية اليوم

1000 سدد

تعتزم المملكة العربية السعودية، إنشاء 1000 سد جديد، من أجل الحصول على المياه.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الجمعة، خلال لقاء نظمته الجمعية السعودية لكتاب الرأي، إن السدود أصبحت أحد أهم مصادر المياه الحالية.

وذكر أن نسبة تغطية خدمات المياه في المملكة ارتفعت من 78 إلى 82.5 % خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في البلاد ارتفعت من 54 إلى 57%.

وأضاف الوزير السعودي، إن بلاده وضعت خطة واضحة للعرض والطلب على المياه حتى عام 2050 في 1517 تجمعا حضريا.

وحول إنشاء السدود، أكدا أنها أصبحت من المصادر الرئيسية والمهمة للمياه بسعة تخزينية تقدر بحوالي ملياري متر مكعب، مشيرًا إلى أن السيول ستعمل على رفد السدود بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنويا.


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