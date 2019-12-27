قائد ليفربول يصدم الجميع: لا مكان لـ «صلاح» في التشكيل

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محمد صلاح وميلنر
محمد صلاح وميلنر
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ميلنر

أعلن جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول والمنتخب الإنجليزي، التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

وتجاهل ميلنر وضع محمد صلاح في التشكيل المكون من 11 لاعبا، بينما تواجد كل من أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، وألكسندر أرنولد، وروبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل «ميلنر» المثالي كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - وودجايت - أشلي كول

خط الوسط: فرانك لامبارد - ستيفن جيرارد - ديفيد سيلفا

خط الهجوم: ألان شيرار - روبيرتو فيرمينو - سيرجيو أجويرو

وعن عدم وضعه لصلاح في التشكيل المثالي بالنسبة له، قال ميلنر:"لا مكان لصلاح في التشكيل برغم من أدائه الخرافي في السنين التي قضيناها معًا.

يذكر أن ميلنر قاد فريقه ليفربول أمس لاكتساح نادي ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد، في قمة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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