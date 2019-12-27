أصيب خلال ممارسة الجنس.. والأطباء ينقذون رجولته

27 ديسمبر 2019 - 06:26 م

اضطر أمريكي إلى دخول المستشفى، للخضوع للرعاية الطبية، بعد أن أصيب بجرح في عضوه الذكري، خلال ممارستهما الجنس.

ولم يتوجه الرجل البالغ من العمر 43 عامًا إلى المستشفى فور الحادث، لكنه اضطر إلى الذهاب بعد خمسة أيام، بعد أن بدأت الإصابة تتفاقم، ويتحول عضوه الذكري إلى اللون الأسود.

واكتشف الأطباء في قسم الطوارئ بجامعة "أريزونا" الأمريكية، جرحًا في حشفة القضيب للرجل، بمساحة 3 سم، حيث بدأ الجلد بالتعفن، وفقًا لما ذكرته المجلة البصرية لطب الطوارئ.

ولا يشرح تقرير الحالة بالضبط كيف حدثت الإصابة، لكنه يوضح أنه ناجم عن التعامل الخاطئ من الطرف الآخر في العلاقة الجنسية.

وخضع للعلاج بالمضادات الحيوية في المستشفى، وتجنب في نهاية المطاف أي تدخل جراحي. وسيخضع للمتابع على مدار شهر للكشف عما إذا كانت حشفة القضيب تعرضت للتشوه من عدمه.

وقال الدكتور مارك زوسكي: "كما هو الحال في هذه الحالة، فإن الذين يتعرضون لمثل هذا الأمر غالبًا يتأخرون في الحصول على الرعاية الطبية، ما يساعد على تفاقم الإصابة".

وأضاف: "تقرح الجلد والعدوى أمر شائع، ويتطلب العناية الدقيقة بالجروح والعلاج بالمضادات الحيوية، محذرًا من أنه "في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي مثل هذه الإصابات في القضيب إلى التهابات تهدد الحياة مثل الغرغرينا، التي تتطلب علاجًا جراحيًا طارئًا".

وكان رجل يبلغ من العمر 65 عامًا أصبب بالرعب عندما سقط جزء من قضيبه نتيجة حدوث مضاعفات أثناء الجراحة مما أدى إلى تعفنه.

وجاء ذلك عندما كان الرجل يجري قبل أسبوعين عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية - غدة في الحلق - بعد أن اكتشف الأطباء ورمًا سرطانيًا فيها.

وبينما كان يخضع للجراحة، قام الأطباء بإدخال قسطرة حتى يتمكن من التبول، لكن بعد عدة محاولات لإدخال الأنبوب أتلفوا مجرى البول، ما أدى إلى إصابته بالغرغرينة، وتعفن العضو الذكري.

وقام الأطباء في مستشفى جامعة الملك جورج الطبية في الهند بقطع الجزء المتعفن. لكن الغرغرينا بدأت تنتشر مرة أخرى، وبعد أسبوعين، سقط جزء من قضيبه.