» 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة بلاتنيوم الزيمبابوي

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في إطار الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة 21 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلى لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.


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