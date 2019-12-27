أول جمعة في الجزائر بعد رحيل قايد صالح.. كيف كانت؟

27 ديسمبر 2019 - 07:01 م

خرجت مظاهرات حاشدة في الجزائر اليوم الجمعة، للمطالبة ببناء دولة القانون والكفاءات، في أول جمعة بعد رحيل قائد أركان الجيش قايد صالح.

وأكدت المظاهرات موقفها السابق من "رحيل بقايا النظام"، كما رفع المتظاهرون لافتات تؤكد ضرورة بناء دولة المؤسسات والكفاءات.



وتأتي المظاهرات في الجمعة الـ45 من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، حيث يطالب المحتجون بضرورة رحيل "بقايا النظام والعصابة".

وشدد المحتجون على أن مظاهراتهم مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وعلى الرغم من المظاهرات الحاشدة، يستمر للجمعة الثانية منع المواطنين في ولاية سعيدة من التجمع والحراك في ساحة الأمير عبد القادر بوسط مدينة سعيدة، والتي كانت مركز للحراك وللناشطين الذين تعرضوا لسلسلة اعتقالات تسببت بتوقف الحراك.