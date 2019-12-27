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«تماسك الأسرةِ.. باب لوحدة الأوطان».. خطبة الجمعة اليوم من جنوب سيناء

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محمود أبوسعد

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صلاة الجمعة بلا خطيب بأحد مساجد أسيوط


ألقى علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خطبة الجمعة اليوم في مساجد محافظة جنوب سيناء والتي حملت عنوان: «تماسُكُ الأسرةِ.. بابٌ لوَحدةِ الأوطان»؛ حيث بيَّن العلماء المشاركون في برنامج التوعية الأسرية الذي يعقد فعالياته بجنوب سيناء لليوم الثالث أهميةَ استقرار الأسرة في بناء المجتمع، ودعم استقراره.


وتواجَد العلماءُ في مساجد: وادي الطور، وعباد الرحمن، والمنشية، والسلام القديم، والزهراء الجديد، والمساكن، وقوات الأمن.


ثم توجهوا بعد الصلاة لزيارة الكاتدرائية السماوية بشرم الشيخ، واستقبلهم الأب فلوباتير، والأنبا يؤَنّس بحفاوة بالغة تعكس روح الحب والمودة بين عنصري أمتنا المصرية.


وبعد صلاة المغرب بمسجد المصطفى? قام العلماءُ بالتعريف بمركز الفتوى?، وجهوده في لم شمل الأسرة المصرية من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية.


كما قام العلماءُ بالتعريف بالمركز بعد صلاة العشاء في مسجد الصحابة بحضور مدير إدارة الأوقاف بشرم الشيخ.


ثم توجهت القافلةُ إلى? قصر ثقافة شرم الشيخ لحضور حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم الذي نظمته جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري بشرم الشيخ، بحضور اللواء محمود عيسى? مفوَّضًا عن المحافظ، والمحاسب فوزي همام سكرتير مساعد المحافظة نائبًا عن المحافظ، واللواء محمود السوليَّة رئيس مدينة شرم الشيخ.

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