«تماسك الأسرةِ.. باب لوحدة الأوطان».. خطبة الجمعة اليوم من جنوب سيناء

27 ديسمبر 2019 - 09:14 م





ألقى علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خطبة الجمعة اليوم في مساجد محافظة جنوب سيناء والتي حملت عنوان: «تماسُكُ الأسرةِ.. بابٌ لوَحدةِ الأوطان»؛ حيث بيَّن العلماء المشاركون في برنامج التوعية الأسرية الذي يعقد فعالياته بجنوب سيناء لليوم الثالث أهميةَ استقرار الأسرة في بناء المجتمع، ودعم استقراره.









وتواجَد العلماءُ في مساجد: وادي الطور، وعباد الرحمن، والمنشية، والسلام القديم، والزهراء الجديد، والمساكن، وقوات الأمن.









ثم توجهوا بعد الصلاة لزيارة الكاتدرائية السماوية بشرم الشيخ، واستقبلهم الأب فلوباتير، والأنبا يؤَنّس بحفاوة بالغة تعكس روح الحب والمودة بين عنصري أمتنا المصرية.









وبعد صلاة المغرب بمسجد المصطفى? قام العلماءُ بالتعريف بمركز الفتوى?، وجهوده في لم شمل الأسرة المصرية من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية.









كما قام العلماءُ بالتعريف بالمركز بعد صلاة العشاء في مسجد الصحابة بحضور مدير إدارة الأوقاف بشرم الشيخ.







