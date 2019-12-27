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سائق يقتل شقيقه بسبب 250 جنيه

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قتل (تعبيرية)
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أحمد سالم

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قتل سائق، شقيقه بمساعدة 2 من أعمامه بسبب إخفاء المجني عليه 250 جنيها من راتبه الشهري الذي اعتاد تسليمه إلى شقيقه للإنفاق عليه، فاحتجزوه وضربوه وصعقوه بالكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط قسم منشأة ناصر بلاغا من مستشفى الشيخ زايد بوصول عامل بمحل، 20 سنة، جُثة هامدة وبها كدمات متفرقة بالجسم، تبين قيام أحد الأشخاص بنقل العامل للمستشفى والمغادرة.

توصلت تحريات مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومدير مباحث العاصمة، إلى أن العامل مقيم بصحبة شقيقه «سائق»، وأنه اعتاد إعطاء راتبه الشهرى 2250 جنيها لشقيقه وأعمامه سائق وجزار شقيق والد المتوفى من الأم مقابل رعايته وعقب إعطائهم اليوم مبلغ 2000 جنيه فقط، وسؤالهم له عن باقى المرتب، قرر لهم أن مالك المحل قام بخصمه نظير تأخره.

وأوضحت التحريات أنه عقب استعلامهم من صاحب المحل وإخبارهم بمنحه كامل راتبه قاموا باصطحابه لشقة شقيقه وتوثيقه بحبل بلاستيكى وصعقه بالكهرباء والتعدى عليه بالضرب بقطعة ألومونيوم فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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