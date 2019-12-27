إعلامي يكشف سبب اختيار السيد القصير وزيرا للزراعة

27 ديسمبر 2019 - 10:40 م

أكد الإعلامى محمد غانم، إن تعيين المحاسب السيد القصير وزيرا للزراعة، يرجع لحاجة القطاع الملحة لفكر إدارة جديد، يبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل الزراعة، ولدية القدرة لاتخاذ القرار الإدارى السليم فى الوقت المناسب.