إعلامي يكشف سبب اختيار السيد القصير وزيرا للزراعة

أكد الإعلامى محمد غانم، إن تعيين المحاسب السيد القصير وزيرا للزراعة، يرجع لحاجة القطاع الملحة لفكر إدارة جديد، يبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل الزراعة، ولدية القدرة لاتخاذ القرار الإدارى السليم فى الوقت المناسب.
وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه يمكن الاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرات الفنية بقطاع الزراعة لإصدار قرار إدارى خارج الصندوق، وحل مشكلات القطاع الزراعى المتشابكة، والتى تحتاج لخبرات إدارية ومتمرس فى علوم الإدارة خاصة إذا كانت لديه خبرة كبيرة فى اقتصاديات الزراعة وإدارة الموارد بأهم قطاع فى مصر.