عبدالله السعيد يطلب العودة للأهلي مجانا

28 ديسمبر 2019 - 05:46 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي عن قيام أشرف عبد العزيز - محامي عبدالله السعيد - بتوصيل رسالة إلى النادي الأهلي يطلب فيها عودة موكله للنادي دون مقابل .



وقال "زكي" : عبدالله شعر بالندم ويريد العودة إلى الأهلي للعب موسمين دون أي مقابل مالي .. وهذا الاقتراح يدعمه شخص له تأثير معنوي كبير على الكابتن محمود الخطيب بسبب العلاقة القوية بينهما.



وأضاف: هذا الشخص المقرب من الخطيب يرى أن عودة اللاعب للأهلي ستكون بمثابة اعتذار منه للجماهير بالإضافة لتألقه الشديد هذه الفترة ، فضلا عن كون عودته ستمنع انتقاله للزمالك ، بالإضافة إلى أنه لن يكلف خزينة النادي مليم واحد.



