مدرب الأهلي السابق: تشاجرت مع مارتن يول بسبب هذا اللاعب

28 ديسمبر 2019 - 08:34 ص

أكد طارق سليمان - مدرب حراس مرمى الأهلي سابقا - أنه دخل في مناوشات كبيرة مع المدير الفني السابق للأهلي مارتن يول .



وقال في تصريحات لقناة "تايم سبورت" : مارتن يول كانت لديه مشاكل غير مفهومة مع شريف إكرامي ، ولذلك قام بعمل ترتيب معين للحراس كالتالي : محمد الشناوي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض ، ثم وضع شريف إكرامي في المرتبة الرابعة .



وأضاف: هذا الأمر جعل شريف إكرامي يمر بأزمات نفسية ، وكان دوري وقتها أن أدعمه .. ودخلت في مناوشات كثيرة مع مارتن يول بسبب الطريقة التي يعامله بها .. طلبت من إكرامي أن يصمت ويركز في التدريبات وبالفعل بعد رحيل مارتن يول وتولي حسام البدري أصبح شريف حارسا أساسيا وحصل على جائزة الأفضل.



