  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
داعش يعدم 11 مسيحيا.

مروع.. داعش يعدم 11 مسيحيا.. في هذه الدولة

علم السعودية

يهود يشاركون مسلمين فى غناء النشيد الوطني السعودي

منتجات على شكل " سجائر" للأطفال في دولة عربية

منتجات على شكل "سجائر" للأطفال فى دولة عربية

سطور مضيئة في حياة «عبد المنعم مدبولي»

عبد المنعم مدبولي.. 25 عامًا مصابا بالسرطان .. ومات بالقلب

جيفري إيبستين

"خط ساخن ورفيقة درب"..وراء انتحار رجل أعمال شهير

السعودية

مفاجأة سارة من وزير سعودي في هذا الموعد

انفجار يضرب مصنع طائرات أمريكية

انفجار يضرب مصنع طائرات أمريكية

الفنانة ناهد صبري

هربت من قريتها لتحترف الرقص..ثم ارتدت الحجاب

الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف

تخون زوجها وتنجب من غيره.. وداعية: انحني إكرامًا لها

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

بالفيديو..

ضجة بالسعودية بعد العثور على رضيع داخل كيس قمامة

عرب وعالم

الطفل
الطفل
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بعد حادثة الفيديوهات.. جوهرة ترقص على "مافيا" وتثير ضجة

#

بالسعودية.. العثور على رضيع بجوار مجمع مدارس

#

ضجة بالسعودية بعد العثور على جثتين محروقتين بجدة

#

العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة العثور على رضيع وضع داخل كيس بلاستيكي في حاوية قمامة يُعتقد أنها في إحدى المدن السعودية.

ويظهر في الفيديو المتداول، الذي لم يتسن لـ"المصريون" التأكد من تاريخه ومكان التصوير، كيس أسود مغلق يصدر منه صوت بكاء رضيع، ليقوم أحد الأشخاص بنقله من القمامة ووضعه على الأرض وفتحه، بينما كان مرافقه يوثق المشهد الذي أثار موجة غضب عارمة على شبكة الإنترنت.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال طالب سعودي في الولايات المتحدة وكفالة 35 ألف دولار لهذا السبب
» تعرف على موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي.. والقنوات الناقلة
» منع الأمير هاري وزوجته من دخول هذا المطعم لهذا السبب
» 40 ألف جنيه توقع برئيس شركة فى قبضة الأمن
» سر غياب صالح جمعة عن مران الأهلى
» بعد غنائها حافية القدمين..أصالة: "سأكررها بجميع حفلاتي"
» ضجة بالسعودية بعد العثور على رضيع داخل كيس قمامة
» ارتفاع عدد قتلي تفجير الكمين الأمني إلى 30
» ملابس ابنة دعاء فاروق تضعها في مأزق
» بعد 25 عامًا.. هولندا تتخلى عن اسمها لهذا السبب
» قتلى في تفجير كمين أمني بالصومال

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك