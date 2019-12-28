» ضجة بالسعودية بعد العثور على رضيع داخل كيس قمامة

وكالات - الدويني فولي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة العثور على رضيع وضع داخل كيس بلاستيكي في حاوية قمامة يُعتقد أنها في إحدى المدن السعودية.
ويظهر في الفيديو المتداول، الذي لم يتسن لـ"المصريون" التأكد من تاريخه ومكان التصوير، كيس أسود مغلق يصدر منه صوت بكاء رضيع، ليقوم أحد الأشخاص بنقله من القمامة ووضعه على الأرض وفتحه، بينما كان مرافقه يوثق المشهد الذي أثار موجة غضب عارمة على شبكة الإنترنت.
يا عمري انا ??ربي كتب له عمر ..— حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) December 27, 2019
وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي رمى هذا الرضيع الذي لا حول له ولا قوة بهذه الطريقة .. وجعله ما يتهنى بحياته اللي عرضك للموت لكن الله كاتب له عمر ورزقك برحمته..
الحمد لله سخر له من سمع أنينه وأنقذوه جزاهم الله خير الجزاء#كلاكيتيات_حليمة pic.twitter.com/VvLECe7lKM
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