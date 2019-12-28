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بعد غنائها حافية القدمين..أصالة: "سأكررها بجميع حفلاتي"

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أصالة
أصالة
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علا خطاب

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الكويت

أصالة

حافية القدمين

كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن السبب وراء غنائها حافية القدمين في حفلها الأخير بالكويت، مؤكدة أنها ستفعل هذا الأمر في كل حفلاتها المقبلة.

وكتبت أصالة،عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "لم أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أن أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إنّ خلعت ما بقدمي، فقرّرت أن أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتم حفلات هذا العامّ بما يُرضيني، وما فعلته سأكرّره بجميع حفلاتي، وكلّ سنة وأنتوا على راحتكم ومتلّ ما بدّكم عيشوا".

وكانت أصالة قد خلعت حذاءها في حفلها الأخير بالكويت وهي تغني على المسرح، مرجعة ذلك إلى شعورها بالدوار .

وتفاعل متابعو أصالة مع التغريدة، داعمين إياها في قرارها، وجاءت التعليقات كالآتي:" يحق لك مالا يحق لغيرك.. إحنا نستمتع بصوتك وحسك وأدائك.. تسوين اللي تبينه"، "اتفق تمامًا خصوصًا جملة "عيشوا متل مـا بدكُن" ♥?".


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