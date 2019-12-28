مفاجأة سارة من وزير سعودي في هذا الموعد

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مفاجأة

وزير الثقافة

بدر بن عبدالله

كشف بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، عن مفاجأة سارة سيعلنها الأسبوع المقبل ستسعد المملكة. 

وألمح الوزير في تغريدة له على تويتر، أن المفاجأة تتعلق بالتعليم حيث كتب: "التعليم أولا.. التعليم أخيرًا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم"، دون ذكر أى تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألمحت فيه وسائل إعلام محلية، أن المفاجأة تتعلق بالاتفاق بين وزارتي التعليم والثقافة بإدخال الموسيقى والمسرح والفنون إلى مدارس المملكة. 



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