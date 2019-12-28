"خط ساخن ورفيقة درب"..وراء انتحار رجل أعمال شهير

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انتحار

مكتب التحقيقات

خط ساخن

جيفري ابيستين

مازالت حادثة انتحار رجل الأعمال الأمريكي،جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالجنس، تثير الجدل، حيث يعمل مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" هذه الأيام مع سيدة المجتمع البريطانية، جيسلين ماكسويل، وعدة أشخاص آخرين ارتبطوا برجل الأعمال الأميركي، لتوصل لحقيقة الأمر .

وأوضح مصدران من الـ"إف بي آي" أن مكتب التحقيقات يتتبع أيضا خيوطاً كثيرة توصل إليها عن طريق نساء اتصلن بخط ساخن أقامه في مقره الميداني في نيويورك في أعقاب اعتقال إبستين في يوليو .

وأضاف أحد المصدرين أن التحقيق لا يزال في بدايته، موضحًا أن مكتب التحقيقات ليس لديه خطط حالية لمقابلة الأمير البريطاني آندرو، الذي كان صديقا لـ جيفري إبستين وتنحى عن مهامه العامة في نوفمبر بسبب ما سمَاه ارتباطه "الذي جانبه الصواب" مع رجل الأعمال الذي كان بارعا في تكوين الصداقات.

من جانبه، لفت ممثل للعائلة المالكة البريطانية إن مقابلة مكتب التحقيقات لآندرو من عدمها هي "مسألة تخص المكتب".

ويذكر أن انتحار جيفري إبستين جاء في أغسطس، عن عمر يناهز 66 عاما، بعد ما يزيد قليلا عن شهر من اعتقاله واتهامه بالاتجار بعشرات الفتيات القاصرات من عام 2002 إلى عام 2005.


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