» سر غياب صالح جمعة عن مران الأهلى

28 ديسمبر 2019 - 10:53 ص

بعد غياب يومين عن تدريبات الفريق، وانتشار الشائعات كالعادة بعدم الالتزام في المران، كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر غياب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق عن التدريبات.

وقال المصدر حسب صحيفة الوطن: "إن صالح جمعة يعاني من نزلة برد شديدة منذ أول أمس، منعته من المشاركة في التدريبات".

وكشف عن أن جمعة حضر التدريب على مدار اليومين الماضيين، وخضع لفحص طبي من قبل طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، الذي أكد صعوبة مشاركته في التدريبات وفي مباراة الفريق أمام بلاتنيوم ستارز المقرر لها اليوم السبت على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.